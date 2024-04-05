Алвес — о жизни в тюрьме: где бы я ни оказался, я выживу

Бывший защитник «Барселоны», «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Дани Алвес, приговорённый к 4,5 года тюрьмы по обвинению в изнасиловании, рассказал о жизни в исправительном учреждении.

«Жизнь в тюрьме? Где бы я ни оказался, я выживу. Я приспосабливаюсь ко всему, ведь не место делает человека, а человек место. Сейчас я чувствую себя хорошо и спокойно», — приводит слова Алвеса El Periódico.

Футболист добавил, что каждую пятницу приходит в суд для того, чтобы отметиться.

По его словам, заседания в зале суда — это матч, в котором ему необходимо одержать победу.

Алвес известен по выступлениям за испанские «Севилью» и «Барселону», итальянский «Ювентус», французский «Пари Сен-Жермен», бразильские «Байя» и «Сан-Паулу», а также мексиканский «УНАМ Пумас». За свою карьеру он завоевал 43 трофея, в том числе три кубка Лиги чемпионов.

Летом 2023 года следственный суд №15 столицы Каталонии завершил расследование в отношении Алвеса и пришёл к выводу, что есть все признаки изнасилования игроком 23-летней девушки в туалете ночного клуба Барселоны 30 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что Алвес закатил вечеринку в честь выхода из тюрьмы.