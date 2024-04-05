Sport24: руководство и футболисты «Локомотива» выразили поддержку Галактионову

Руководство «Локомотива» поддержало главного тренера Михаила Галактионова после вылета из Кубка России.

Как сообщает Sport24, 5 апреля состоялась встреча руководства «Локомотива», главного тренера и игроков. Встреча носила конструктивный характер, руководство и команда выразили поддержку Галактионову.

Напомним, что «Урал» одержал победу над «Локомотивом» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России по футболу. Встреча проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Позже главный тренер столичного клуба Михаил Галактионов заявил, что будет инициировать встречу с руководством «Локомотива» после вылета из Кубка России.

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о возможном уходе Галактионова с поста главного тренера столичного клуба.