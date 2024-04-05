Карпов: сумма отступных в контракте Осинькина с «Крыльями» — 100 млн рублей

Стало известно, сколько составляет сумма отступных за главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, за выкуп главного тренера самарской команды клубам придётся заплатить 100 млн рублей.

По информации источника, у «Крыльев Советов» и «Локомотива» есть «джентльменское» соглашение, что московский клуб не будет забирать у них тренера, погасив сумму отступных.

Осинькин возглавляет самарский клуб с 2020 года. Его действующее соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года.

Напомним, что «Урал» одержал победу над «Локомотивом» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России по футболу. Встреча проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Позже главный тренер столичного клуба Михаил Галактионов заявил, что будет инициировать встречу с руководством «Локомотива» после вылета из Кубка России.

Ранее сообщалось, что Осинькин является одним из кандидатов на пост главного тренера «Спартака».