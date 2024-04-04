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Ромащенко подал в отставку с поста главного тренера «Ахмата»

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Мирослав Ромащенко покинул пост главного тренера грозненского «Ахмата».
Ромащенко подал в отставку с поста главного тренера «Ахмата»
  • globallookpress.com
  • © Sergey Elagin

«Мы пообщались с руководством клуба, я попросил об отставке, президент клуба её принял. Думаю, это решение будет правильным, с учётом того, что остаётся девять матчей до конца сезона», — сказал Ромащенко на пресс-конференции.

Сегодня «Оренбург» одержал победу над «Ахматом» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России — 1:0.

Напомним, Мирослав Ромащенко возглавил «Ахмат» в августе 2023 года. 

Ранее в «Ахмате» выразили уверенность в Ромащенко на фоне слухов о назначении Адиева.

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