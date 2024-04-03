В «Ахмате» выразили уверенность в Ромащенко на фоне слухов о назначении Адиева

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев высказался о возможном назначении наставника Казахстана Магомеда Адиева на пост главного тренера команды.

«Я понятия не имею об этом. Да, руководство и болельщики недовольны результатом команды. Но у «Ахмата» есть главный тренер — Мирослав Ромащенко. И он готовит команду к предстоящим играм. Мы уверены, что он справится, больше добавить нечего», — приводит слова Газзаева Metaratings.ru.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Адиев должен сменить Мирослава Ромащенко в качестве главного тренера «Ахмата».

По информации источника, поводом для такого шага стали неудовлетворительные, по мнению руководства, результаты команды.

Напомним, что «Рубин» выиграл у «Ахмата» в матче 22-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1. Грозненский клуб с 20 очками располагается на 12-м месте в чемпионате страны.

Ранее сообщалось, что российскому тренеру Станиславу Черчесову в ближайшее время может поступить предложение возглавить сборную Азербайджана.