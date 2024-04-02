«Динамо» и «Ростов» поставили шлагбаум: впервые с 2019 года в 1/4 финала Кубка России не вышли команды Первой лиги

«Динамо» и «Ростов» одержали победы над «СКА-Хабаровск» и «Химками» в четвертьфиналах Пути регионов Кубка России. Бело-голубые быстро открыли счёт, но позволили армейцам отыграться в середине второго тайма. Однако спустя пять минут точку после подачи углового поставил Фабиан Бальбуэна. А химчане и южане определили сильнейшего лишь в серии пенальти, которая затянулась на 16 попыток. Решающим оказался сейв Никиты Медведева. Теперь в турнире не осталось ни одного представителя Первой лиги.

Матч между «Динамо» и «СКА-Хабаровском» был перенесён в Санкт-Петербург на стадион «Кировец» из-за проблем с домашней ареной у армейцев. Он проходил в непростых погодных условиях — при мокром снеге и сильном ветре.

Главный тренер москвичей Марцел Личка предоставил отдых многим лидерам, но свой шанс получили сильные резервисты. Уже на 12-й минуте один из них, Вячеслав Грулёв, открыл счёт, реализовав выход один на один с Исламом Имамовым.

Впоследствии гости владели инициативой, но соперник, представляющий Первую лигу, тоже создавал моменты у ворот Антона Шунина. В одном из эпизодов мяч попал в штангу после неудачного выноса Дмитрия Скопинцева. Несколько раз партнёров выручил вратарь. Но в середине второго тайма Альбек Гонгапшев замкнул прострел с правого фланга и восстановил равновесие.

Однако вскоре Фабиан Бальбуэна, воспользовавшись навесом с углового, ударом с близкой дистанции поставил точку и вывел бело-голубых в следующий круг.

На «Арене Химки» «Ростов» сошёлся с ещё одной командой, выступающей в Первой лиге, — «Химками». Наставник южан Валерий Карпин после разгрома «Динамо» в РПЛ провёл серьёзную ротацию состава, что сказалось на ходе матча.

В основное время соперники демонстрировали равную игру. Опасные моменты возникали как у одних, так и у других ворот. Но никому так и не удалось огорчить Никиту Медведева и Игоря Обухова, а последний и вовсе совершил семь сейвов.

Судьба противостояния определилась в серии пенальти, которая растянулась на 16 попыток. При этом перед ней Карпин вместе с помощником Виктором Онопко получили красные карточки за споры с судьёй.

Роман Юзепчук вторым ударом попал в штангу, но позже Обухов парировал выстрел Максима Осипенко. В итоге судьбоносным оказалось спасение Медведева после удара Олега Исаенко: вратарь ладонью перевёл мяч в стойку.

Таким образом, в пятый раз в нынешнем сезоне Кубка России команды реализовали 13 и больше одиннадцатиметровых в «лотерее». При этом больше химчан и ростовчан забили лишь «Уфа» и «Торпедо» во встрече четвёртого раунда — 15. А подмосковный коллектив завершил выступление, не пропустив ни разу в пяти матчах.

В других встречах второго раунда 1/4 финала Пути регионов турнира «Урал» в Екатеринбурге померится силами с «Локомотивом», а «Ахмат» в Грозном примет «Оренбург».

Ранее Личка признал, что «Динамо» пришлось нелегко в игре со «СКА-Хабаровск».