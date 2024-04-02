250 лучших учителей физкультуры поборются за 11 млн рублей в рамках конкурса «Магнит футбола»

Стартовал приём заявок для участия в футбольном конкурсе проекта «Футбол в школе», в котором смогут принять участие 6270 педагогов из 4150 школ.

«У нас сформирована пирамида мотивационных инструментов, самый яркий и публичный из которых — конкурс «Магнит футбола». Он позволяет объективно выявить самых активных, самых влюблённых в футбол педагогов, а ещё позволяет раскрыть их творческий потенциал в процессе создания собственной видеовизитки», — заявила руководитель департамента развития массового футбола Ольга Мащикова.

Она также отметила, что РФС готов привлекать лучших учителей к работе в проекте.

«Два педагога, вошедших в число 11 лучших по итогам первого конкурса, сейчас проводят обучающие семинары и посещают школы проекта в статусе региональных методистов», — отметила она.

По итогам второго сезона 250 лучших учителей и педагогов получат денежное вознаграждение.

200 педагогов получат от организаторов по 35 тыс. рублей. Приз для 50 лучших в проекте составит как минимум 70 тыс. Каждого из них ждёт приглашение на церемонию награждения в Москве. Самые большие премии ждут «символическую сборную» конкурса: 11 участникам вручат по 150 тыс. рублей. Их выберет экспертное жюри, в состав которого войдут звёзды спорта и культуры, популярные блогеры, представители Министерства просвещения России. Вручение денежных призов состоится на Суперфинале Кубка России.

Ранее сообщалось, что 152 проекта вышли в решающую стадию конкурса «Россия — футбольная страна».