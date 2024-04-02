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152 проекта вышли в решающую стадию конкурса «Россия — футбольная страна»

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152 проекта стали участниками национального этапа четвёртого сезона конкурса «Россия — футбольная страна».
152 проекта вышли в решающую стадию конкурса «Россия — футбольная страна»
  • РИА Новости

В межрегиональном этапе участвовали 294 проекта, победивших в региональном. Общее количество участников — 444 проекта из 76 регионов страны.

Участники имеют шанс стать победителями сразу в восьми номинациях: лучший массовый проект в футболе, лучший проект для лиц с ограниченными возможностями здоровья, лучший проект для женщин, лучшая любительская лига, лучший любительский клуб, лучший профессиональный клуб в области развития массового футбола, лучшая футбольная инициатива и лучший проект для детей, сообщается на сайте РФС.

Конкурс проводится при поддержке Минспорта России. 

Ранее генсек РФС заявил, что расширение РПЛ пойдёт на пользу, если будет экономически обоснованным.

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