152 проекта вышли в решающую стадию конкурса «Россия — футбольная страна»

152 проекта стали участниками национального этапа четвёртого сезона конкурса «Россия — футбольная страна».

В межрегиональном этапе участвовали 294 проекта, победивших в региональном. Общее количество участников — 444 проекта из 76 регионов страны.

Участники имеют шанс стать победителями сразу в восьми номинациях: лучший массовый проект в футболе, лучший проект для лиц с ограниченными возможностями здоровья, лучший проект для женщин, лучшая любительская лига, лучший любительский клуб, лучший профессиональный клуб в области развития массового футбола, лучшая футбольная инициатива и лучший проект для детей, сообщается на сайте РФС.

Конкурс проводится при поддержке Минспорта России.

Ранее генсек РФС заявил, что расширение РПЛ пойдёт на пользу, если будет экономически обоснованным.