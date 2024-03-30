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Генсек РФС: расширение РПЛ пойдёт на пользу, если будет экономически обосновано

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов поделился мнением о возможном расширении Российской премьер-лиги (РПЛ).
Генсек РФС: расширение РПЛ пойдёт на пользу, если будет экономически обосновано
  • РИА Новости

«Моё мнение — это пойдёт на пользу тогда, когда расширение экономически будет обосновано. Если это будут команды, которые не будут составлять конкуренцию остальным и выступать в роли мальчиков для битья, то сильно Лиге это не поможет», — заявил Митрофанов Sport24.

В 2022 году «Урал» предложил расширить число команд в сезоне-2023/24 с 16 до 18. Обсуждаемый формат предполагал, что по итогам сезона-2022/23 будут проведены стыковые матчи двух последних мест чемпионата России с третьим и четвёртым местами в ФНЛ.

Ранее сообщалось, что российская бригада арбитров рассудит финал женского Кубка Саудовской Аравии по футболу.

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