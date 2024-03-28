Российская бригада арбитров назначена на финал женского Кубка Саудовской Аравии

Российская бригада арбитров рассудит финал женского Кубка Саудовской Аравии по футболу.

Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Матч состоится 28 марта в Эр-Рияде. В финале встретятся «Аль-Ахли» и «Аль-Шабаб».

Главным арбитром назначена Карина Афанасьева. Ассистентами будут Екатерина Чернова и Ирина Чеченина.

24 октября Павел Каманцев сообщил о начале сотрудничества с коллегами из Саудовской Аравии. Согласно договору, Россия и Саудовская Аравия будут обмениваться арбитрами для работы на чемпионатах двух стран.

Ранее Дюков заявил, что в Саудовской Аравии высоко оценили квалификацию российских арбитров.