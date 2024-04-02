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Тарасова — о деле Валиевой: международные чиновники занимаются её травлей

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о допинговом деле фигуристки Камилы Валиевой.
Тарасова — о деле Валиевой: международные чиновники занимаются её травлей
  • РИА Новости

«В карьере Валиевой случилась беда. Она испытала серьёзное потрясение, будучи ребёнком. Это надо учитывать. Просто поразительно, что международные чиновники занимаются её травлей», — цитирует Тарасову «РБ Спорт».

Напомним, что Бах пообщался с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. В разговоре с ними он заявил, что российские власти, несмотря на допинг, продолжают защищать Валиеву.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее сообщалось, что Минспорт не включил никого из фигуристок в сборную России вместо Валиевой.

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