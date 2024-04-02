Тарасова после слов Баха о Валиевой заявила, что это не его дело

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова резко отреагировала на слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в отношении российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Это не его дело. Пусть он следит за своими детьми, а за нами не надо! Мы любим своих детей. Камила — ребёнок, которого мы очень любим», — цитирует Тарасову СЭ.

Напомним, что Бах пообщался с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. В разговоре с ними он заявил, что российские власти, несмотря на допинг, продолжают защищать Валиеву.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее сообщалось, что Минспорт не включил никого из фигуристок в сборную России вместо Валиевой.