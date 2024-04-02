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Павлюченко: в сборной России настолько любили Хиддинка, что не хотелось заниматься хернёй

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Бывший нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко рассказал о работе под руководством Гуса Хиддинка в национальной команде.
Павлюченко: в сборной России настолько любили Хиддинка, что не хотелось заниматься хернёй
  • РИА Новости

«Мы настолько любили и уважали Гуса, что, даже на тренировки выходя, ну не хотелось там какой-то хернёй заниматься», — сказал Павлюченко на YouTube-канале «Это футбол, брат».

Он добавил, что тренер разрешал футболистам накануне игры выпить по бокалу вина.

«Мы даже когда в Нидерланды приехали, он нас к своим родственникам водил на ужин», — отметил он.

Напомним, что Россия завоевала бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года под руководством нидерландского специалиста.

Ранее Хиддинк выразил уважение игрокам сборной России, сдавшим кровь для пострадавших в «Крокусе».

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