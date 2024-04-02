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Потанин: своей игрой Непомнящий влюбляет людей в шахматы

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Глава компании «Норникель» Владимир Потанин поделился мнением относительно выступлений российского шахматиста Яна Непомнящего.
Потанин: своей игрой Непомнящий влюбляет людей в шахматы
  • Gettyimages.ru

«Ян Непомнящий — выдающийся спортсмен, своими успехами он влюбляет людей в шахматы, возрождает традиции советских лет, когда этот вид спорта был одним из самых популярных в России и за ним следили миллионы людей», — сказал бизнесмен в разговоре с ТАСС.

По словам Потанина, у Непомнящего свой собственный уникальный стиль: смелая атака и активно выстроенные защитные стратегии.

Он отметил, что россиянин — один из двух гроссмейстеров, который смог выиграть турнир претендентов дважды подряд.

Ранее сообщалось, что американский гроссмейстер назвал россиян фаворитами турнира претендентов ФИДЕ.

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