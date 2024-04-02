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Быстров — об Абаскале: любой российский тренер давным-давно был бы послан

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Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров поделился мнением о работе испанского наставника красно-белых Гильермо Абаскаля.
Быстров — об Абаскале: любой российский тренер давным-давно был бы послан
  • РИА Новости

«Любой другой российский тренер давным-давно был бы послан на три буквы, несмотря на компенсацию и тому подобное», — сказал Быстров «Спорт-Экспрессу».

По словам экс-футболиста, то, что Абаскаль остаётся у руля команды, может свидетельствовать о «профнепригодности руководства». 

Испанец возглавил команду в 2022 году.

В текущем сезоне в активе «Спартака» 32 очка и шестая позиция в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что Владимир Быстров будет ждать отставки Абаскаля с поста главного тренера в случае поражения от «Зенита» в Кубке России.

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