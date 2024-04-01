Поздняков: даже полностью обезличенных спортсменов из России не хотят видеть на ОИ

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отреагировал на заявление мэра Парижа Анн Идальго по поводу возможного участия российских и белорусских спортсменов на Олимпиаде в столице Франции.

«Не так важно, являются ли слова мэра Парижа безответственным антироссийским лозунгом или ответственным официальным заявлением о намерениях. В конце концов, не случайно столица Франции увешана украинскими флагами, такая политическая конъюнктура.

Сути это не меняет — даже полностью обезличенных спортсменов из нашей страны действительно видеть на Олимпиаде не хотят», — написал он в Telegram-канале.

Он добавил, что российскую команду на хотят видеть на Играх ни принимающая сторона, которая уже неоднократно заявляла об отсутствии гарантий безопасности в отношении нейтральных атлетов, ни МОК, который сделал всё возможное, чтобы устранить Россию с международной спортивной арены и сократить до считаных единиц потенциальных обезличенных претендентов на поездку в Париж.

«По идее, если город-организатор не готов принимать у себя спортсменов, получивших право участвовать в соревнованиях, то МОК должен как минимум перенести Игры в другое место. Но руководство МОК вообще никак не комментирует индивидуальный политический демарш госпожи Идальго.

Молчание следует расценивать как передачу полномочий по проведению Игр властям Парижа, которые вправе определять, кому они рады, а кому нет?

Впрочем, градоначальница французской столицы оказала МОК огромную услугу. Теперь, если и возникнут какие-то проблемы с нежеланными гостями, всегда есть на кого указать пальцем — на парижскую мэрию, которая не хотела видеть и вообще вела себя не в духе олимпийского перемирия», — отметил он.

Напомним, мэр Парижа Анн Идальго заявила, что в столице Франции во время Олимпиады-2024 не будут рады российским и белорусским спортсменам.

Ранее Александр Жуков назвал слова мэра Парижа о нежелании видеть россиян на ОИ хамским поведением.