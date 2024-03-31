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Друг погибшего чемпиона России по роллер-спорту раскритиковал руководство скейт-парка

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Друг погибшего в результате полученных травм фрискейтера Романа Богреца Виктор Демидов раскритиковал скейт-парк, на котором произошёл несчастный случай.
Друг погибшего чемпиона России по роллер-спорту раскритиковал руководство скейт-парка
  • Gettyimages.ru

По словам Демидова, на таких соревнованиях должны быть заборы и ограждения, поскольку спортсмены «летят» на больших скоростях. 

«Мы пытались работать с ними с 2011 по 2019 год. Но даже не смогли добиться официальных тренировок. Я с ними в ссоре с самого начала именно из-за плохой организации экстремальной площадки», — приводит слова Демидова «Чемпионат».

В Федерации роллер-спорта России выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего и подчеркнули, что Богрец был примером для юного поколения спортсменов, которое всегда наблюдало за его успехами.

Ранее стало известно, что в возрасте 74 лет умерла бывший тренер Валиевой и Авербуха Наталья Дубинская.

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