Умерла бывший тренер Валиевой и Авербуха — Дубинская

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Наталья Дубинская умерла в возрасте 74 лет.

Сын тренера Денис Самохин сообщил, что причиной стала неизлечимая болезнь — боковой амиотрофический склероз. С недугом она боролась четыре года.

За время тренерской карьеры Дубинская тренировала олимпийских чемпионов Елену Ильиных и Никиту Кацалапова, серебряных призёров Игр Ирину Лобачёву и Илью Авербуха, а также Камилу Валиеву.

Ранее сообщалось, что Валиева — единственная россиянка, указывающая ISU доступное время для проверки на допинг.