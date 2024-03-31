Умерла бывший тренер Валиевой и Авербуха — Дубинская
- РИА Новости
Сын тренера Денис Самохин сообщил, что причиной стала неизлечимая болезнь — боковой амиотрофический склероз. С недугом она боролась четыре года.
За время тренерской карьеры Дубинская тренировала олимпийских чемпионов Елену Ильиных и Никиту Кацалапова, серебряных призёров Игр Ирину Лобачёву и Илью Авербуха, а также Камилу Валиеву.
Ранее сообщалось, что Валиева — единственная россиянка, указывающая ISU доступное время для проверки на допинг.