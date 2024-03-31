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Умерла бывший тренер Валиевой и Авербуха — Дубинская

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Наталья Дубинская умерла в возрасте 74 лет.
Умерла бывший тренер Валиевой и Авербуха — Дубинская
  • РИА Новости

Сын тренера Денис Самохин сообщил, что причиной стала неизлечимая болезнь — боковой амиотрофический склероз. С недугом она боролась четыре года.

За время тренерской карьеры Дубинская тренировала олимпийских чемпионов Елену Ильиных и Никиту Кацалапова, серебряных призёров Игр Ирину Лобачёву и Илью Авербуха, а также Камилу Валиеву.

Ранее сообщалось, что Валиева — единственная россиянка, указывающая ISU доступное время для проверки на допинг.

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