Валиева — единственная россиянка, указывающая ISU доступное время для проверки на допинг
- РИА Новости
Об этом свидетельствуют материалы ISU, имеющиеся в распоряжении ТАСС.
29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.
Ранее Валиева поздравила олимпийскую чемпионку в женском одиночном катании Анну Щербакову с юбилеем.