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Тренер «Динамо» Личка рассказал, что тратит в Москве €500 в месяц

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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка отреагировал на новость о том, сколько в месяц в Испании тратит экс полузащитник столичной команды Арсен Захарян.
Тренер «Динамо» Личка рассказал, что тратит в Москве €500 в месяц
  • Gettyimages.ru

«Это много! Если я потрачу больше €500 за месяц, это уже будет прилично. У меня обед и тренировка на базе. Могу сходить в магазин и купить продукты домой, чтобы приготовить себе ужин», — заявил Личка «РБ Спорт». 

В текущем сезоне россиянин провёл за «Реал Сосьедад» 31 матч, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Захарян перешёл в испанский клуб из «Динамо» 19 августа 2023 года. Контракт хавбека с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

Ранее Захарян рассказал, против кого тяжелее всего играть.

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