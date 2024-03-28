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Захарян рассказал, против кого было сложнее всего играть в матчах за «Реал Сосьедад»

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Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян рассказал, против кого тяжелее всего играть.
Захарян рассказал, против кого было сложнее всего играть в матчах за «Реал Сосьедад»
  • globallookpress.com
  • © DAISUKE Nakashima/AFLO

«Сейчас в Испании против каждого сложно играть. Было сложнее всего бегать за Хакими в матчах Лиги чемпионов. Это самый быстрый футболист», — приводит слова Захаряна Sport24.

В текущем сезоне россиянин провёл за команду 31 матч, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» 19 августа 2023 года. Контракт хавбека с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

Ранее Захарян рассказал, что учит одноклубников по «Реал Сосьедад» русскому мату.

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