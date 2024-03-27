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Захарян рассказал, что учит одноклубников по «Реал Сосьедад» русскому мату

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Полузащитник Арсен Захарян рассказал, что учит одноклубников по «Реал Сосьедад» русскому мату.
Захарян рассказал, что учит одноклубников по «Реал Сосьедад» русскому мату
  • РИА Новости

«Мы часто с ребятами играем в карты. Учу их плохому русскому. Японец Кубо на лету всё схватывает», — приводит слова Захаряна Sport24.

В текущем сезоне россиянин провёл за команду 31 матч, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» 19 августа 2023 года. Контракт хавбека с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

Ранее Захарян рассказал о самой странной вещи в Испании.

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