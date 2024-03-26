Полузащитник «Реала Сосьедад» и сборной России Арсен Захарян рассказал о самой странной вещи в Испании.

«Для меня непривычно, что всё работает по расписанию. Те же рестораны работают с паузами. Даже доставка еды и то — с перерывами. Но уже привык к этому», — цитирует Захаряна Sport24.

В текущем сезоне россиянин провёл за команду 20 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» 19 августа 2023 года. Контракт хавбека с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

Ранее Захарян признался, что больше всего из российских игроков скучал по Константину Тюкавину.