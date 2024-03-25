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Захарян признался, что больше всего из российских игроков скучал по Тюкавину

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Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян рассказал, по кому из российских игроков скучал больше всего после переезда в Испанию.
Захарян признался, что больше всего из российских игроков скучал по Тюкавину
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Из игроков больше всего скучал по Тюкавину. Жили вместе на сборах. Никто из российских игроков ко мне не обращался за советом. Просто ребята из «Динамо» писали, интересовались, как там и что», — цитирует игрока ТАСС.

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» 19 августа 2023 года. Контракт хавбека с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

Ранее Александр Головин заявил, что Захарян стал увереннее вести себя на поле и в быту.

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