Захарян признался, что больше всего из российских игроков скучал по Тюкавину

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян рассказал, по кому из российских игроков скучал больше всего после переезда в Испанию.

«Из игроков больше всего скучал по Тюкавину. Жили вместе на сборах. Никто из российских игроков ко мне не обращался за советом. Просто ребята из «Динамо» писали, интересовались, как там и что», — цитирует игрока ТАСС.

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» 19 августа 2023 года. Контракт хавбека с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

Ранее Александр Головин заявил, что Захарян стал увереннее вести себя на поле и в быту.