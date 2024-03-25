Захарян признался, что больше всего из российских игроков скучал по Тюкавину
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«Из игроков больше всего скучал по Тюкавину. Жили вместе на сборах. Никто из российских игроков ко мне не обращался за советом. Просто ребята из «Динамо» писали, интересовались, как там и что», — цитирует игрока ТАСС.
Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» 19 августа 2023 года. Контракт хавбека с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.
Ранее Александр Головин заявил, что Захарян стал увереннее вести себя на поле и в быту.