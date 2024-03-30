RT в Telegram
Подпишись

Бальбуэна: в наши дни никогда и нигде не можешь быть уверен в своей безопасности

Короткая ссылка
Защитник московского «Динамо» и сборной Парагвая Фабиан Бальбуэна прокомментировал теракт в «Крокус Сити Холле».
Бальбуэна: в наши дни никогда и нигде не можешь быть уверен в своей безопасности
  • Gettyimages.ru

«Только из социальных сетей узнали информацию. Ситуация сложная и очень грустная. Смерть людей — это нечто сложное. Мир немного сошёл с ума. В наши дни никогда не можешь быть уверен в своей безопасности не только здесь, в любом месте», — заявил Бальбуэна Metaratings.ru.

22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холла» началась стрельба, в результате которой, по последним данным СК России, погибли 143 человека.

В матче 22-го тура Российской премьер-лиги между московским «Динамо» и «Ростовом» футболисты обеих команд вышли на поле в футболках с изображением журавлей, что является акцией памяти по жертвам нападения. 

Ранее «Динамо» пригласило на матч с «Ростовом» комментатора Виктора Гусева и двух сотрудников «Крокус Сити Холла», проявивших героизм во время теракта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить