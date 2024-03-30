Бальбуэна: в наши дни никогда и нигде не можешь быть уверен в своей безопасности

Защитник московского «Динамо» и сборной Парагвая Фабиан Бальбуэна прокомментировал теракт в «Крокус Сити Холле».

«Только из социальных сетей узнали информацию. Ситуация сложная и очень грустная. Смерть людей — это нечто сложное. Мир немного сошёл с ума. В наши дни никогда не можешь быть уверен в своей безопасности не только здесь, в любом месте», — заявил Бальбуэна Metaratings.ru.

22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холла» началась стрельба, в результате которой, по последним данным СК России, погибли 143 человека.

В матче 22-го тура Российской премьер-лиги между московским «Динамо» и «Ростовом» футболисты обеих команд вышли на поле в футболках с изображением журавлей, что является акцией памяти по жертвам нападения.

Ранее «Динамо» пригласило на матч с «Ростовом» комментатора Виктора Гусева и двух сотрудников «Крокус Сити Холла», проявивших героизм во время теракта.