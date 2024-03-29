В МИД РФ считают, что Бах может убить олимпийское движение
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«Сложно понять, о чём он говорит. Какая автономия? Какая актуальность? Олимпийское движение создано не Бахом, но, судя по всему, Бахом может быть убито», — цитирует Захарову «СЭ».
8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
Ранее Бах признал, что МОК поддаётся политическому влиянию.