В МИД РФ считают, что Бах может убить олимпийское движение

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о влиянии политики на организацию.

«Сложно понять, о чём он говорит. Какая автономия? Какая актуальность? Олимпийское движение создано не Бахом, но, судя по всему, Бахом может быть убито», — цитирует Захарову «СЭ».

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее Бах признал, что МОК поддаётся политическому влиянию.