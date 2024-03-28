Канчельскис: чемпионат Англии выиграет либо «Манчестер Сити», либо «Ливерпуль»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис перед матчем «Манчестер Сити» — «Арсенал» поделился мнением, кто выиграет чемпионат Англии в сезоне-2023/24.

«Безусловно, фаворит — «Манчестер Сити». Если обе команды после паузы на национальные игры выйдут основным составом, то преимущество есть у «Сити». Ожидаю интересную игру и много голов.

«Арсенал» всегда смазывает концовку чемпионата уже на протяжении 10 лет. Не надо говорить, что не фартит. Это что-то с «Арсеналом». Чудо не произойдёт. Так что с уверенностью говорю: выиграет чемпионат либо «Сити», либо «Ливерпуль», — приводит слова Канчельскиса ODDS.

Матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» состоится 31 марта в 18:30 мск.

В текущем сезоне «Арсенал» набрал 64 очка и занимает первое место в таблице АПЛ. У «Ливерпуля» второе место (64). «Манчестер Сити» замыкает тройку (63).

Ранее сообщалось, что троих фанатов «Арсенала» отстранили от посещения матчей на три года.