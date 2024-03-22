Троих фанатов «Арсенала» отстранили от посещения матчей на три года
- Gettyimages.ru
Как сообщается на официальном сайте «канониров», фанаты были признаны виновными в пяти случаях нарушения публичного порядка во время матча Кубка Англии между «Арсеналом» и «Ливерпулем», который состоялся 7 января 2024 года. В частности, они высмеивали произошедшую на стадионе «Хиллсборо» трагедию, в результате которой погибли 97 болельщиков мерсисайдцев.
В пресс-службе «Арсенала» заявили, что строго осуждают подобное поведение и приветствуют решение отстранить болельщиков от посещения футбольных матчей.
Матч третьего круга Кубка Англии между «Арсеналом» и «Ливерпулем» прошёл на стадионе «Эмирейтс» и завершился победой гостей со счётом 2:0. Мячи на счету Якуба Кивёра (автогол) и Луиса Диаса.
Ранее сообщалось, что выбежавшему на поле во время матча между сборными России и Сербии фанату грозит до 15 суток ареста.