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Троих фанатов «Арсенала» отстранили от посещения матчей на три года

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Троим болельщикам лондонского «Арсенала» запретили посещать футбольные матчи в ближайшие три года из-за насмешливых кричалок в отношении трагедии на «Хиллсборо».
Троих фанатов «Арсенала» отстранили от посещения матчей на три года
  • Gettyimages.ru

Как сообщается на официальном сайте «канониров», фанаты были признаны виновными в пяти случаях нарушения публичного порядка во время матча Кубка Англии между «Арсеналом» и «Ливерпулем», который состоялся 7 января 2024 года. В частности, они высмеивали произошедшую на стадионе «Хиллсборо» трагедию, в результате которой погибли 97 болельщиков мерсисайдцев.

В пресс-службе «Арсенала» заявили, что строго осуждают подобное поведение и приветствуют решение отстранить болельщиков от посещения футбольных матчей.

Матч третьего круга Кубка Англии между «Арсеналом» и «Ливерпулем» прошёл на стадионе «Эмирейтс» и завершился победой гостей со счётом 2:0. Мячи на счету Якуба Кивёра (автогол) и Луиса Диаса.

Ранее сообщалось, что выбежавшему на поле во время матча между сборными России и Сербии фанату грозит до 15 суток ареста.

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