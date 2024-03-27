Источник: врач сборной России по футболу спас женщину в аэропорту Сан-Паулу

Врач молодёжной сборной России по футболу Иван Агапов спас женщину в аэропорту Сан-Паулу.

Сотруднице аэропорта в Сан-Паулу стало плохо, и она начала трястись, один из представителей сборной России увидел это и обратился к врачу команды. Агапов понял, что у женщины приступ эпилепсии, и перевернул её на бок, сообщает Baza.

Отмечается, что местные медицинские сотрудники прибыли на место через десять минут. Врач сборной находился рядом с женщиной, которая впоследствии пришла в сознание.

В Сан-Паулу сборная России прилетела из Уругвая, где провела три матча — с молодёжной сборной Уругвая (1:0), молодёжной командой «Насьоналя» (7:2) и «Монтевидео Сити Торке» (1:2).

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