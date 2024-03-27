Фанаты нашли сходство между новым логотипом Лиги 1 и логотипом Первого канала
- РИА Новости
Презентацию опубликовали на странице Лиги один в соцсети X. Логотип представляет собой белую цифру 1 на светло-синем фоне. Её будут использовать с сезона-2024/25.
Пользователи Х сравнили новую задумку LFP с логотипом Первого канала, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарии под постом.
«Пари Сен-Жермен» занимает первое место в таблице чемпионата Франции с 59 очками. Вторым идёт «Брест» (47 очков). Тройку лучших замыкает «Монако» (46).
Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на проведение минуты молчания перед товарищеским матчем между национальными командами Франции и Чили в память о погибших в теракте в «Крокус Сити Холле».