RT в Telegram
Подпишись

Фанаты нашли сходство между новым логотипом Лиги 1 и логотипом Первого канала

Короткая ссылка
Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) представила новый логотип высшего дивизиона чемпионата страны.
Фанаты нашли сходство между новым логотипом Лиги 1 и логотипом Первого канала
  • РИА Новости

Презентацию опубликовали на странице Лиги один в соцсети X. Логотип представляет собой белую цифру 1 на светло-синем фоне. Её будут использовать с сезона-2024/25.

Пользователи Х сравнили новую задумку LFP с логотипом Первого канала, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарии под постом. 

«Пари Сен-Жермен» занимает первое место в таблице чемпионата Франции с 59 очками. Вторым идёт «Брест» (47 очков). Тройку лучших замыкает «Монако» (46).

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на проведение минуты молчания перед товарищеским матчем между национальными командами Франции и Чили в память о погибших в теракте в «Крокус Сити Холле».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить