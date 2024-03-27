Российские лучники решили отказаться от участия в Олимпиаде в Париже
- РИА Новости
«Наши спортсмены не будут участвовать в отборе на Олимпиаду», — приводит слова Ешеева ТАСС.
Он также отметил, что в сборной нет желающих выступать без флага и гимна.
8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.
Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Ранее Юлия Чепалова высказалась об участии российских спортсменов в Играх в Париже.