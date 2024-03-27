RT в Telegram
Подпишись

Чепалова — об Олимпиаде: ехать стоит, но я не понимаю, зачем ставят палки в колёса

Короткая ссылка
Трёхкратная олимпийская чемпионка в лыжных гонках Юлия Чепалова высказалась об участии российских спортсменов в Играх в Париже.
Чепалова — об Олимпиаде: ехать стоит, но я не понимаю, зачем ставят палки в колёса
  • РИА Новости

«У меня двоякое отношение: ехать стоит, но я не понимаю, зачем ставят палки в колёса, путают спорт и политику. Спортсменов нужно оставить в покое. Принимать решение должны спортсмены, лично я никого осуждать не буду. Может, им будет тяжело, но думаю, что эта тема раздута, причём международными организациями», — приводит слова Чепаловой ТАСС.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Ирина Винер раскритиковала решение ехать на Олимпийские игры 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить