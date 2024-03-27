Чепалова — об Олимпиаде: ехать стоит, но я не понимаю, зачем ставят палки в колёса

Трёхкратная олимпийская чемпионка в лыжных гонках Юлия Чепалова высказалась об участии российских спортсменов в Играх в Париже.

«У меня двоякое отношение: ехать стоит, но я не понимаю, зачем ставят палки в колёса, путают спорт и политику. Спортсменов нужно оставить в покое. Принимать решение должны спортсмены, лично я никого осуждать не буду. Может, им будет тяжело, но думаю, что эта тема раздута, причём международными организациями», — приводит слова Чепаловой ТАСС.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Ирина Винер раскритиковала решение ехать на Олимпийские игры 2024 года в Париже в нейтральном статусе.