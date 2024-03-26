Чемпионат Европы по спортивной гимнастике 2025 года перенесён из Израиля

Европейский гимнастический союз сообщил, что Израиль не примет чемпионат Европы в 2025 году.

Турнир должен был пройти в Тель-Авиве, однако исполком European Gymnastics принял решение о переносе соревнований в другую страну из-за ситуации в стране.

7 октября вспыхнул палестино-израильский конфликт. Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. Также бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. В ответ Израиль начал наземную операцию.

В июле Международная федерация гимнастики (FIG) объявила о допуске гимнастов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что хочет организовать концерт для людей, участвовавших в спасении людей во время теракта в «Крокус Сити Холле».