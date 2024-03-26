Винер собирается организовать концерт для тех, кто спасал людей в «Крокусе»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что хочет организовать концерт для людей, участвовавших в спасении людей во время теракта в «Крокус Сити Холле».

«Конечно, будет организован федерацией концерт, куда пригласят врачей, пожарных и сотрудников других служб, которые спасали людей. Это наша прерогатива», — заявила Винер РИА Новости.

22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холл» началась стрельба, в ходе которой, по последним данным СК России, погибли 137 человек, число жертв может увеличиться.

Ранее Винер сообщила, что они предложили провести соревнования по спортивным танцам в их дворце.