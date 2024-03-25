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После теракта в «Крокусе» Винер предложила провести соревнования по танцам в их дворце

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер сообщила, что они предложили провести соревнования по спортивным танцам в их дворце.
После теракта в «Крокусе» Винер предложила провести соревнования по танцам в их дворце
  • РИА Новости

«Мы позвонили президенту федерации спортивных танцев Ерастовой и предложили, чтобы остальную часть соревнований, которая должна была пройти в «Крокусе», она провела у нас во дворце», — цитирует Винер «Матч ТВ».

22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холл» началась стрельба, в ходе которой, по последним данным СК России, погибли 137 человек, число жертв может увеличиться.

В это время в здании проходили чемпионат и первенство России по танцевальному спорту.

Ранее сообщалось, что организаторы соревнований по танцам отказались эвакуировать детей во время теракта в «Крокусе».

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