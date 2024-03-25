После теракта в «Крокусе» Винер предложила провести соревнования по танцам в их дворце
- РИА Новости
«Мы позвонили президенту федерации спортивных танцев Ерастовой и предложили, чтобы остальную часть соревнований, которая должна была пройти в «Крокусе», она провела у нас во дворце», — цитирует Винер «Матч ТВ».
22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холл» началась стрельба, в ходе которой, по последним данным СК России, погибли 137 человек, число жертв может увеличиться.
В это время в здании проходили чемпионат и первенство России по танцевальному спорту.
Ранее сообщалось, что организаторы соревнований по танцам отказались эвакуировать детей во время теракта в «Крокусе».