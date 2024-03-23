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Организаторы соревнований по танцам отказались эвакуировать детей во время теракта в «Крокусе»

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Организаторы соревнований по танцевальному спорту, которые проходили в «Крокус Сити Холле», отказались эвакуировать детей и продолжали соревнования во время теракта.
Организаторы соревнований по танцам отказались эвакуировать детей во время теракта в «Крокусе»
  • AFP

По словам зрителей, люди начали волноваться из-за пожара и стрельбы, однако организаторы не отвечали на их вопросы и не давали никаких рекомендаций.

Ведущие говорили, что турнир продолжается, а глава Всероссийской федерации танцевального спорта Надежда Ерастова якобы требовала выступать дальше, сообщили участники соревнований.

Ерастова аргументировала своё решение тем, что выступления не останавливали даже во время мятежа Евгения Пригожина в июне 2023-го.

Как рассказали очевидцы, подростки убегали без верхней одежды и были вынуждены сами искать выход из здания. Их никто не эвакуировал.

Накануне перед концертом группы «Пикник» в концертом зале «Крокус Сити Холл» началась стрельба, в ходе которой, по последним данным СК России, погибли 133 человека, число жертв может увеличиться.

Ранее сообщалось, что футболисты «Динамо» станут донорами крови для пострадавших в теракте.

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