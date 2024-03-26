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Минспорт не менял Валиеву в сборной России из-за отсутствия необходимости

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В пресс-службе Министерства спорта Российской Федерации ответили на вопрос, почему организация не стала включать других фигуристов в состав сборной страны после исключения из списков дисквалифицированной Камилы Валиевой.
Минспорт не менял Валиеву в сборной России из-за отсутствия необходимости
  • РИА Новости

«...В приказе не установлена необходимость заявить другого спортсмена вместо исключённого. Федерации вправе вносить изменения в течение спортивного сезона в пределах заявочной квоты», — сообщила пресс-служба ведомства «Спорт-Экспрессу».

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Вместо Валиевой в основу сборной могли включить Веронику Яметову, Анну Щербакову или Александру Трусову.

Ранее в пресс-службе Министерства спорта РФ сообщили, что Валиевой перестали выплачивать президентскую стипендию.

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