Минспорт не менял Валиеву в сборной России из-за отсутствия необходимости

В пресс-службе Министерства спорта Российской Федерации ответили на вопрос, почему организация не стала включать других фигуристов в состав сборной страны после исключения из списков дисквалифицированной Камилы Валиевой.

РИА Новости