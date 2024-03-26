Минспорт не менял Валиеву в сборной России из-за отсутствия необходимости
- РИА Новости
«...В приказе не установлена необходимость заявить другого спортсмена вместо исключённого. Федерации вправе вносить изменения в течение спортивного сезона в пределах заявочной квоты», — сообщила пресс-служба ведомства «Спорт-Экспрессу».
29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.
Вместо Валиевой в основу сборной могли включить Веронику Яметову, Анну Щербакову или Александру Трусову.
Ранее в пресс-службе Министерства спорта РФ сообщили, что Валиевой перестали выплачивать президентскую стипендию.