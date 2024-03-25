Соловьёв: история Кокорина и Мамаева нанесла больший ущерб имиджу нашего футбола, чем дело Промеса

Вице-президент РФС Денис Соловьёв высказался о деле нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«История Кокорина и Мамаева нанесла гораздо больший ущерб имиджу российского футбола, чем дело Промеса. Не нужно гиперболизировать эту проблему. Это частная история. Неприятный инцидент», — цитирует Соловьёва СЭ.

Напомним, что суд Амстердама в феврале 2024 года признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Он был объявлен в международный розыск.

Во время сборов «Спартака» в Эмиратах игрок попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. В настоящий момент он ждёт решения суда.

Инцидент с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева произошёл в октябре 2018 года. За участие в серии потасовок в центре Москвы футболисты провели в местах лишения свободы практически год — до сентября 2019 года.

Ранее главный тренер «Ариса» заявил, что Кокорину не стоит сейчас возвращаться в Россию.