Главный тренер «Ариса» считает, что Кокорину не стоит сейчас возвращаться в Россию
- Legion-Media
«При всём уважении переходить Саше сейчас в чемпионат России — неправильно. Тут должен быть стимул играть в Европе, бороться за еврокубки, за Лигу чемпионов», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».
«Фиорентина» в начале сезона во второй раз отдала Кокорина в аренду кипрской команде. 32-летний форвард в сезоне-2023/24 в 24 матчах во всех турнирах записал в свой актив восемь голов и две результативные передачи.
Ранее Николай Шпилевский оценил игру Кокорина.