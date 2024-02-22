Главный тренер «Ариса» считает, что Кокорину не стоит сейчас возвращаться в Россию

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский считает, что Александру Кокорину не стоит возвращаться в Россию.

«При всём уважении переходить Саше сейчас в чемпионат России — неправильно. Тут должен быть стимул играть в Европе, бороться за еврокубки, за Лигу чемпионов», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

«Фиорентина» в начале сезона во второй раз отдала Кокорина в аренду кипрской команде. 32-летний форвард в сезоне-2023/24 в 24 матчах во всех турнирах записал в свой актив восемь голов и две результативные передачи.

Ранее Николай Шпилевский оценил игру Кокорина.