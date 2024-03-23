Кудряшов: если бы Черчесов сейчас пришёл в «Спартак», то кардинально поменял бы игру

Бывший защитник «Факела» Фёдор Кудряшов высказал мнение касательно возможной работы экс-тренера сборной России Станислава Черчесова в «Спартаке».

«Если он сейчас пришёл бы в «Спартак», то кардинально поменял бы игру. В команде собраны очень качественные футболисты, но чего-то всегда не хватает, и прежде всего стабильности», — приводит слова Кудряшова Metaratings.

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош».

Также специалист возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. Под его руководством национальная команда впервые в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира (2018).

5 марта Черчесов допустил возвращение в сборную России.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев назвал специалиста, который поможет столичному «Спартаку».