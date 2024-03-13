Губерниев считает, что «Спартак» может спасти только Черчесов

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал специалиста, который поможет столичному «Спартаку».

«Я считаю, что «Спартак» может спасти только Черчесов, а Абаскаля надо гнать давно. Ивич абсолютно неподходящая кандидатура, это как менять шило на мыло. Черчесов — первый кандидат. «Красно-белые» усы надежды необходимы клубу», — заявил Губерниев Metaratings.ru.

В СМИ обсуждают информацию о том, что Абаскаль в ближайшее время может покинуть пост главного тренера «Спартака». Основными кандидатами на его место являются Владимир Ивич, Станислав Черчесов и Артур Жорже, возглавляющий «Брагу».

Напомним, что 34-летний Абаскаль работает в клубе с 2022 года. Столичная команда с 31 очком по итогам 20 туров РПЛ занимает шестое место.

Ранее супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на увольнение главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.