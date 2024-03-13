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Салихова назвала самодурством увольнение Ивича из «Краснодара»

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Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на увольнение главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.
Салихова назвала самодурством увольнение Ивича из «Краснодара»
  • Gettyimages.ru

«Увольнять Ивича из «Краснодара» посреди самого успешного сезона в истории клуба — это самодурство. Ещё большим самодурством будет назначить его в «Спартак», — заявила Салихова Metaratings.ru.

13 марта «Краснодар» объявил об увольнении сербского тренера. Ивич возглавлял краснодарскую команду с 4 января 2023 года. Его контракт был заключён на два года. «Быки» должны выплатить специалисту €1,5 млн за расторжение соглашения.

Накануне краснодарская команда проиграла «Химкам» и вылетела из Кубка России (0:2). В Российской премьер-лиге «быки» идут на втором месте.

Ранее спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал информацию об уходе Ивича со своего поста.

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