Салихова назвала самодурством увольнение Ивича из «Краснодара»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на увольнение главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

«Увольнять Ивича из «Краснодара» посреди самого успешного сезона в истории клуба — это самодурство. Ещё большим самодурством будет назначить его в «Спартак», — заявила Салихова Metaratings.ru.

13 марта «Краснодар» объявил об увольнении сербского тренера. Ивич возглавлял краснодарскую команду с 4 января 2023 года. Его контракт был заключён на два года. «Быки» должны выплатить специалисту €1,5 млн за расторжение соглашения.

Накануне краснодарская команда проиграла «Химкам» и вылетела из Кубка России (0:2). В Российской премьер-лиге «быки» идут на втором месте.

Ранее спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал информацию об уходе Ивича со своего поста.