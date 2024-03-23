ФНЛ отменила все матчи 24-го тура Первой лиги
- РИА Новости
«Уважаемые болельщики, в связи с трагическими событиями, произошедшими вчера на территории Московской области, по решению РФС все матчи 24‑го тура Первой лиги будут перенесены на резервные дни. О новых датах будет сообщено дополнительно», — говорится в пресс‑релизе.
22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» началась стрельба. По последним данным Следственного комитета России, погибли 93 человека, число жертв может увеличиться.
Ранее сообщалось, что сборная России по футболу сдаёт кровь для пострадавших в «Крокусе».