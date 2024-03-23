Сборная России по футболу сдаёт кровь для пострадавших в «Крокусе»

Сборная России по футболу сдаёт кровь для пострадавших во время теракта в подмосковном «Крокусе».

«Спортивное сообщество, спортивные федерации, сборные команды России также присоединяются к донорской акции. Первой сегодня сдаёт кровь сборная команда России по футболу», — заявили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства.

На данный момент поступило более 2 тыс. звонков от желающих стать донорами, сдали кровь уже более 530 человек.

22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» началась стрельба. По последним данным Следственного комитета России, погибли 93 человека, число жертв может увеличиться.

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр фигуристка Александра Трусова выразила соболезнования в связи с терактом в Подмосковье.