Трусова: берегите себя и своих близких, жизнь бесценна

Серебряный призёр Олимпийских игр фигуристка Александра Трусова выразила соболезнования в связи с терактом в Подмосковье.

«Берегите себя и своих близких. Жизнь бесценна! Искренние соболезнования семьям погибших. Сил и здоровья пострадавшим и их родственникам», — написала Трусова в соцсетях.

22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» началась стрельба. По последним данным Следственного комитета России, погибли 93 человека, число жертв может увеличиться.

Ранее японская фигуристка Каори Сакамото одержала победу на чемпионате мира в Монреале.