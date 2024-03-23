Трусова: берегите себя и своих близких, жизнь бесценна
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«Берегите себя и своих близких. Жизнь бесценна! Искренние соболезнования семьям погибших. Сил и здоровья пострадавшим и их родственникам», — написала Трусова в соцсетях.
22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» началась стрельба. По последним данным Следственного комитета России, погибли 93 человека, число жертв может увеличиться.
Ранее японская фигуристка Каори Сакамото одержала победу на чемпионате мира в Монреале.