Вяльбе: оставшиеся гонки чемпионата России по лыжам не состоятся
- РИА Новости
«Организаторы, согласно указу правительства региона, приняли решение об отмене оставшихся гонок», — цитирует Вяльбе РИА Новости.
22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» началась стрельба. В результате нападения есть погибшие и раненые.
Накануне стало известно, что масс-старты на ЧР по лыжным гонкам в Малиновке в эти выходные будут отменены.
В Малиновке в Архангельской области проходит чемпионат России по лыжным гонкам. 23 и 24 марта там должны были пройти масс-старты.
Ранее российский лыжник Сергей Ардашев высказался о тренировках в группе старшего тренера сборной России Егора Сорина.