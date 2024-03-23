Вяльбе: оставшиеся гонки чемпионата России по лыжам не состоятся

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что оставшиеся гонки чемпионата страны отменены.

«Организаторы, согласно указу правительства региона, приняли решение об отмене оставшихся гонок», — цитирует Вяльбе РИА Новости.

22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» началась стрельба. В результате нападения есть погибшие и раненые.

Накануне стало известно, что масс-старты на ЧР по лыжным гонкам в Малиновке в эти выходные будут отменены.

В Малиновке в Архангельской области проходит чемпионат России по лыжным гонкам. 23 и 24 марта там должны были пройти масс-старты.

Ранее российский лыжник Сергей Ардашев высказался о тренировках в группе старшего тренера сборной России Егора Сорина.