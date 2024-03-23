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ФСБ: Задержаны 11 человек, в том числе четверо исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле»

Вяльбе: оставшиеся гонки чемпионата России по лыжам не состоятся

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что оставшиеся гонки чемпионата страны отменены.
Вяльбе: оставшиеся гонки чемпионата России по лыжам не состоятся
  • РИА Новости

«Организаторы, согласно указу правительства региона, приняли решение об отмене оставшихся гонок», — цитирует Вяльбе РИА Новости.

22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» началась стрельба. В результате нападения есть погибшие и раненые.

Накануне стало известно, что масс-старты на ЧР по лыжным гонкам в Малиновке в эти выходные будут отменены.

В Малиновке в Архангельской области проходит чемпионат России по лыжным гонкам. 23 и 24 марта там должны были пройти масс-старты.

Ранее российский лыжник Сергей Ардашев высказался о тренировках в группе старшего тренера сборной России Егора Сорина.

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