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Лыжник Ардашев: если смеёшься на тренировке — значит, недорабатываешь

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Российский лыжник Сергей Ардашев высказался о тренировках в группе старшего тренера сборной России Егора Сорина.
Лыжник Ардашев: если смеёшься на тренировке — значит, недорабатываешь
  • РИА Новости

«Во время спокойных тренировок — да, мы можем походить, посмеяться. Но в основном «на угаре» точно ничего не происходит. У нас всё серьезно. Всё же, если ты смеёшься на тренировке, — значит, где‑то что‑то недорабатываешь», — цитирует Ардашева «Матч ТВ».

25-летний Ардашев завоевал три бронзовые медали на чемпионате России в Малиновке: в скиатлоне, в командном спринте и в эстафете. Он также является чемпионом мира среди молодёжи.

Ранее олимпийский чемпион 2022 года в эстафете Денис Спицов раскритиковал условия проведения чемпионата России по лыжным гонкам в Малиновке.

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