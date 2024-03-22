Лыжник Ардашев: если смеёшься на тренировке — значит, недорабатываешь

Российский лыжник Сергей Ардашев высказался о тренировках в группе старшего тренера сборной России Егора Сорина.

«Во время спокойных тренировок — да, мы можем походить, посмеяться. Но в основном «на угаре» точно ничего не происходит. У нас всё серьезно. Всё же, если ты смеёшься на тренировке, — значит, где‑то что‑то недорабатываешь», — цитирует Ардашева «Матч ТВ».

25-летний Ардашев завоевал три бронзовые медали на чемпионате России в Малиновке: в скиатлоне, в командном спринте и в эстафете. Он также является чемпионом мира среди молодёжи.

Ранее олимпийский чемпион 2022 года в эстафете Денис Спицов раскритиковал условия проведения чемпионата России по лыжным гонкам в Малиновке.