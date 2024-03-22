Тарасова высказалась о победе 40-летней фигуристки на чемпионате мира

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила победу 40-летней представительницы Канады Динны Стеллато-Дудек на чемпионате мира в Монреале.

«У нас 40-летние (Людимала) Белоусова и (Олег) Протопопов выигрывали. Я против того, чтобы ставили возрастные ограничения. Лучшие люди должны и в 40 лет выигрывать», — сказала Тарасова РИА Новости, подчеркнув, что у общественности нет права судить возрастных атлетов.

На чемпионате мира по фигурному катанию в Монреале в соревновании спортивных пар золотую медаль завоевали местные спортсмены — 40-летняя Динна Стеллато-Дудек и 32-летний Максим Дешам. При этом спортсменка стала самой возрастной победительницей первенства планеты в истории.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что ей неинтересно смотреть первенства планеты без участия россиян.