Роднина заявила, что ей неинтересно смотреть чемпионат мира без российских фигуристов
- РИА Новости
«Мне неинтересно смотреть чемпионат мира, в котором не принимают участия наши фигуристы. Я не наблюдаю за выступлениями спортсменов, но, конечно, интересуюсь результатами соревнований. И отмечаю только тех, кто занял первые три места», — цитирует Роднину РИА Новости.
9 октября Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
Турнир проходит в Монреале с 18 по 24 марта.
Ранее Роднина назвала популистом Макрона после предложения о прекращении огня на время ОИ.