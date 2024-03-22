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Роднина заявила, что ей неинтересно смотреть чемпионат мира без российских фигуристов

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о чемпионате мира без участия российских фигуристов.
Роднина заявила, что ей неинтересно смотреть чемпионат мира без российских фигуристов
  • РИА Новости

«Мне неинтересно смотреть чемпионат мира, в котором не принимают участия наши фигуристы. Я не наблюдаю за выступлениями спортсменов, но, конечно, интересуюсь результатами соревнований. И отмечаю только тех, кто занял первые три места», — цитирует Роднину РИА Новости.

9 октября Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. 

Турнир проходит в Монреале с 18 по 24 марта.

Ранее Роднина назвала популистом Макрона после предложения о прекращении огня на время ОИ.

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