Форвард сборной Сербии Тадич: у России есть отличные футболисты, как Головин

Нападающий сборной Сербии Душан Тадич поделился мнением о российских футболистах.

«Мы смотрели последние матчи сборной России. Это прекрасная команда. Завтра нас ждёт матч с очень сильным соперником. У России есть отличные футболисты, такие как Головин. Поэтому будет тяжёлая игра», — цитирует Тадича «Спорт-Экспресс».

Хавбек «Монако» Александр Головин прибыл в расположение сборной России 18 марта.

Подопечные Валерия Карпина сыграют в товарищеском матче с Сербией 21 марта в 20:00 мск.

С Парагваем — 25 марта. Обе встречи пройдут в столице на домашнем стадионе «Динамо». Всего в списке тренерского штаба сборной России на матчи — 28 футболистов.

Ранее главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович высказался о стиле команды России.